OFFIDA – Un grande successo la quinta edizione della Piceno Football Cup, che il 25 Aprile e il 1 Maggio ha portato a Offida ben 55 squadre per oltre 700 atleti appartenenti alle categoria Piccoli amici fino ai Pulcini.

Una festa di sport che quest’anno è andata al di là di ogni più rosea previsione, con formazioni provenienti anche da province limitrofe come Santegidiese, Civitanovese e Tolentino, sinonimo del buon lavoro dell’ Offida Calcio che punta fortemente sul settore giovanile e sulla sana crescita dei baby calciatori, ovvero ai protagonisti del domani.

Entusiasta tutta la società rossoazzurra, per questa grandiosa crescita dei numeri, sui quali non si può che far un grande affidamento per continuare negli anni

La soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione, nelle parole dell’Assessore allo Sport, Piero Antimani: “Ringraziamo l’Offida Calcio e tutte le associazioni che con passione e competenza si sono rese ancora una volta protagoniste con importanti manifestazioni sportive che hanno coinvolto centinaia di giovani in un periodo strategico anche da un punto di vista turistico”.

Il prossimo obiettivo sarà il 2 Giugno quando gareggerà la categoria esordienti e per l’Offida Calcio si supereranno addirittura le 70 squadre nei tre giorni di gara.

