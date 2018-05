ASCOLI PICENO – La Milanesiana, il festival ideato e promosso da Elisabetta Sgarbi, raggiunge la diciannovesima edizione e giunge ad Ascoli.

Grazie soprattutto all’infaticabile lavoro di Francesca Filauri, il 15 e il 16 luglio il teatro Filarmonici ospiterà Giulio Giorello, Vittorio Sgarbi, Morgan, Pietrangelo Buttafuoco, Paola Prestini e Jeffrey Zeigler.

La Milanesiana, che quest’anno affronterà il tema “il dubbio è la certezza”, in realtà è un viaggio per l’Italia. La sua missione è quella di “trasformare in energia la bellezza dei luoghi che attraversa”. E tra questo luoghi c’è Ascoli, insieme a Torino, Milano, Bormio, Matera, Verbania e Ferrara, Firenze e Collodi.

