Nel terzo round del Campionato Italiano di Velocità, il giovane pilota ascolano ottiene un secondo posto in volata, ma conquista la testa della classifica generale. Gara 2 al via alle ore 17.15

ASCOLI PICENO – Arriva un altro podio per Kevin Sabatucci. Il giovane pilota si è infatti piazzato al secondo posto in gara 1 nella tappa del Mugello, la terza del Campionato Italiano di Velocità.

Un risultato che conferma le buone prestazioni del pilota ascolano e che prosegue la scia del doppio podio ottenuto nel round di Misano. Un secondo posto arrivato partendo dal quinto posto della qualifica e dopo essere stato nel gruppo di testa per tutta la gara. Quest’ultima si è conclusa in volata, al termine di un avvincente duello con Brianti che ha visto arrivare il pilota del Team ProGP secondo per pochi millesimi di secondi.

Con questo risultato Sabatucci si porta in testa alla classifica con 52 punti, in attesa di gara 2 oggi, che avrà il via alle ore 17.15.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 30 volte, 30 oggi)