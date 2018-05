ASCOLI PICENO – Riprende oggi pomeriggio, 7 maggio, alle 15 al Picchio Village di Ascoli (a porte chiuse) la preparazione dei giocatori bianconeri per la gara con il Pescara all’Adriatico.

La Delfino Pescara 1936 comunica che sono “in vendita i biglietti per assistere alla partita del Campionato Serie B ConTe.it Pescara-Ascoli, in programma sabato 12 maggio, alle ore 15, allo Stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara”. Il prezzo del biglietto per il Settore Ospiti è di 15 euro.

I residenti nella Regione Marche possono acquistare il biglietto solo per il Settore Ospiti (capienza 741) fino alle ore 19 di venerdì 11. Non è necessaria la Tessera del Tifoso. Il circuito di riferimento è listicket

Punti vendita ad Ascoli Piceno consultabili qui: https://locator.ubiest.com/storeLocator/customers/lottomatica/punti-vendita/lis/

Nei gruppi di tifosi del Pescara sul Facebook, il clima è molto teso: molti tifosi del Delfino vogliono far affondare il Picchio in serie C e rimandare i bianconeri all’ “inferno”, oltre ad augurarsi una serena salvezza.

Tra i tifosi delle due squadre la rivalità è nota e l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha definito il match “a rischio”.

