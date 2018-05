Dalle 17.30 sarà al Centro Commerciale “Al Battente” per incontrare i suoi fan per foto e autografi del suo nuovo album “Bengala”, l’ultimo lavoro realizzato

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale e musicale.

Domenica 13 maggio, dalle ore 17.30, il cantante Lorenzo Fragola sarà al Centro Commerciale “Al Battente” di Ascoli per incontrare i suoi fan per foto e autografi del suo nuovo album “Bengala”.

Un evento da non perdere per gli appassionati del giovane talento di Catania, esploso ad X-Factor (vincitore dell’ottava edizione) e confermatosi al Festival di Sanremo subito dopo. Da lì in avanti una carriera sempre più in ascesa ed è divenuto presto un idolo per molti giovanissimi ma non solo.

