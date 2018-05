Preannunciata la prima conferenza regionale dei Presidenti delle cinque province marchigiane prevista per la seconda metà del mese di maggio in preparazione del summit di Roma

MARATEA – Si è tenuta nei giorni scorsi a Maratea, sponsorizzata dalla Regione Basilicata la conferenza dei Presidenti Regionali dell’UNICEF per il rilancio dell’associazione internazionale dell’ONU in difesa dei diritti dei bambini.

Presente alla kermesse il presidente regionale delle Marche Italo Tanoni che ha fatto presente che entro fine mese saranno rinnovati tutti i Comitati Provinciali delle Marche in modo da consentire ai neoeletti di partecipare alla Conferenza Organizzativa Nazionale che si terrà a Roma nella prima settimana del mese di giugno.

Il coordinatore regionale UNICEF Tanoni ha anche preannunciato la prima conferenza regionale dei Presidenti delle cinque province marchigiane prevista per la seconda metà del mese di maggio in preparazione del summit di Roma in cui verrà valorizzato il servizio di volontariato UNICEF diffuso in tutto il nostro territorio regionale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 1 oggi)