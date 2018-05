Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche ma date le condizioni è stato deciso il trasferimento al nosocomio anconetano

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Brutto episodio nel pomeriggio del 7 maggio.

A Pagliare del Tronto una persona, un 33enne, è caduto dal tetto del Country House per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Monsampolo.

Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche ma date le condizioni è stato deciso il trasporto in eliambulanza al Torrette di Ancona.

