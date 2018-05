ASCOLI PICENO- L’Amministrazione comunale informa che, a partire da lunedì 14 maggio, sarà interdetta la circolazione veicolare in via Elisabetta Trebbiani al fine di eseguire gli scavi sulla carreggiata stradale propedeutici alla realizzazione dei lavori di rifacimento delle condotte idriche e fognarie e dei relativi allacci. I lavori di scavo saranno eseguiti da CIIP vettore Spa.

Pertanto, per 30 giorni salvo termine anticipato dei lavori, la circolazione subirà delle modifiche. Il transito veicolare in via E. Trebbiani/Ponte Romano sarà interdetto per il tratto compreso tra l’intersezione con Via San Pietro in Castello e il Ponte Romano e, su quest’ultimo, non sarà possibile circolare fino al termine delle opere.

Inoltre sarà installato il segnale di transito vietato e di obbligo di svolta a destra in Largo A Clementoni (lavatoio) – Via San Serafino da Montegranaro per tutte le provenienze da via Rigantè e da via B. Tucci e quello di svolta consigliata a sinistra, unitamente al preavviso di transito chiuso in Via E. Trebbiani/Ponte Romano, in Via dei Tamburrini, all’intersezione con Piazza Ventidio Basso. Sarà infine istituito il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0:00- 24:00 su entrambi i lati di via E. Trebbiani e il divieto di sosta in via di Solestà con orario 00-24 su ambo i lati.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 27 volte, 27 oggi)