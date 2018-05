MALTIGNANO – In settimana in località Caselle di Maltignano inizieranno i lavori di asfaltatura nel tratto di via Lombardi, zona asilo comunale.

“Potrebbero verificarsi disagi alla viabilità – afferma il sindaco Armando Falcioni – Ce ne scusiamo con l’utenza. Tempi previsti dieci giorni circa dall’inizio, salvo imprevisti”.

