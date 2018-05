MALTIGNANO – “Passo avanti per i lavori per il completamento della scuola media a Maltignano. Inizio del montaggio degli infissi con doppi vetri per il risparmio energetico”.

Ad affermarlo è il sindaco Armando Falcioni con una breve nota, con tanto di foto.

