AMANDOLA – Oggi, 8 maggio, prima apertura al pubblico per il nuovo sportello front office di Amandola dell’Usr. Servizio previsto tutti martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

L’ufficio è collocato nell’ex sede decentrata della Provincia, in via Cesare Battisti 133, all’interno del Circondario.

Tecnici qualificati saranno a disposizione dei progettisti e dei cittadini fornendo notizie utili sulle pratiche e sulle procedure, evitando a tanti residenti tragitti fuori sede. Sono già arrivate le prime richieste di carattere preliminare. Questo punto si aggiunge allo sportello di Fabriano e agli uffici di Macerata , Ascoli, Caccamo e Ancona. 179 persone sono impiegate ad oggi nel servizio. Il front-office ad Amandola si inserisce nella programmazione degli uffici territoriali dell’Usr stabilita con delibera di Giunta nel novembre 2016 e prevede la presenza di 3 dipendenti, tra tecnici e amministrativi.

“Si mantiene una promessa che era stata fatta e che implementa un servizio nella provincia di Fermo – commenta Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola – E’ un servizio importante perché nell’area fermana ci sono diversi comuni con danni consistenti tra i quali Amandola e Montefortino che insieme contano 2mila pratiche. La sede è stata individuata in maniera ottima all’interno del cratere e sarà utile per velocizzare tutti gli aspetti della ricostruzione. La provincia di Fermo aveva dato subito disponibilità dei locali. Questa soluzione elimina il trasferimento di tecnici e cittadini che dovevano percorre almeno 50 chilometri per raggiungere uno sportello ricostruzione”.

“Dopo la fase di avvio, in base alle richieste, sarà possibile valutare una implementazione del servizio. L’apertura di questo punto di ascolto ad Amandola rappresenta un altro esempio dell’impegno dell’amministrazione regionale per essere vicini ai territori colpiti dal sisma” ha concluso l’assessore Angelo Sciapichetti.

Numero telefonico: 0736618215.

