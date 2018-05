Si sono fatti consegnare del denaro e sono scappati poco dopo. Ritrovata, abbandonata, la vettura utilizzata dai fuggitivi. Indagini in corso

CAMPOFILONE – Episodio criminale nel Fermano l’8 maggio.

Ignoti, quattro individui, sono entrati in una banca di Campofilone, armati, e si sono fatti consegnare dai dipendenti del denaro. Subito dopo sono fuggiti in auto: la vettura, secondo le prime indiscrezioni, è stata ritrovata abbandonata nei paraggi.

Sul posto i carabinieri per compiere accertamenti, in cerca dei responsabili. Saranno visionate le immagini della videosorveglianza. In fase di stima il bottino trafugato dai malviventi.

Sempre a Campofilone, nel settembre 2017, era successo un episodio analogo.

