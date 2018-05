ASCOLI PICENO – Si va verso la possibile concessione di ulteriori 800 biglietti a seguito dei fitti e ripetuti colloqui intercorsi fra l’Ascoli Picchio e le istituzioni competenti. Nel pomeriggio di oggi, 8 maggio, si avrà l’eventuale ufficialità.

Acquistati nella sola giornata di ieri, 7 maggio, i 741 biglietti inizialmente messi a disposizione dei tifosi bianconeri.

Il match allo stadio “Adriatico” è molto importante per le sorti della squadra in serie B e i supporter lo sanno. Per questo motivo in tanti si stanno preparando all’esodo in terra abruzzese per sostenere i calciatori di mister Serse Cosmi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 121 volte, 121 oggi)