ASCOLI PICENO – Si è chiusa con il posticipo del lunedì la 40a giornata del campionato di Serie B. Ultima gara di questo turno è stata il pareggio per 1-1 tra l’Empoli e la Cremonese; risultato che permette ai lombardi di allontanare, anche se di poco, la zona retrocessione.

Zona calda nella quale, invece, sono pienamente coinvolte Ascoli Picchio ed Avellino, che nello scontro diretto non vanno oltre l’1-1. Stesso risultato anche per il Novara contro il Pescara, mentre crolla la Virtus Entella contro la Salernitana, 1-0 per i campani il risultato finale. Affondano in maniera quasi irreversibile, Ternana e Pro Vercelli, sconfitte da Palermo e Spezia. Dalla lotta per non retrocedere, invece, potrebbe essersi tirato fuori il Cesena, che, con una rocambolesca rimonta nei minuti finali, batte il Parma 2-1.

Un risultato che ha ripercussioni anche sulla parte alta della classifica. A due giornate dalla fine, difatti, non si sa con certezza, quale sarà l’altra squadra a seguire l’Empoli in Serie A, senza passare dai play-off; grazie al crollo del Parma, al secondo posto ora c’è il Frosinone, vincente 1-0 contro il Carpi, seguito a ruota dal Palermo che, come detto sopra, ha superato la Ternana. Si rilancia anche il Venezia che battendo il Foggia 2-1, si trova a -2 dai ciociari.

Questo risultato, inoltre, esclude, quasi definitivamente, i pugliesi dalla lotta per l’ottavo posto, l’ultimo valido per i play-off, nonostante la sconfitta del Perugia in casa del Bari per 3-1. Un risultato che, infine,rafforza il settimo posto del Cittadella, che, in casa contro il Brescia, fa 2-2.

RISULTATI

ASCOLI PICCHIO-AVELLINO 1-1 Spezia-Pro Vercelli 5-1 Bari-Perugia 3-1 Ternana-Palermo 2-3 Cittadella-Brescia 2-2 Venezia-Foggia 2-1 Frosinone-Carpi 1-0 Cesena-Parma 2-1 Novara-Pescara 1-1 Empoli-Cremonese 1-1 Salernitana-Virtus Entella 1-0

CLASSIFICA

1. Empoli 40 79 2. Frosinone 40 68 3. Palermo 40 67 4. Parma 40 66 5. Venezia 40 66 6. Bari 40 64 7. Cittadella 40 62 8. Perugia 40 59 9. Foggia 40 54 10. Spezia 40 53 11. Carpi 40 51 12. Salernitana 40 51 13. Brescia 40 47 14. Pescara 40 47 15. Cesena 40 46 16. Cremonese 40 45 17. Novara 40 43 18. Avellino 40 42 19. ASCOLI PICCHIO 40 42 20. Virtus Entella 40 41 21. Ternana 40 37 22. Pro Vercelli 40 37



PROSSIMO TURNO

Venerdì 11 maggio, ore 20.30 – Avellino-Spezia

Sabato 12 maggio, ore 15 – Brescia-Empoli; Carpi-Cittadella; Cremonese-Venezia; Foggia-Salernitana; Palermo-Cesena; Parma-Bari; Perugia-Novara; PESCARA-ASCOLI PICCHIO; Pro Vercelli-Ternana; Virtus Entella-Frosinone

