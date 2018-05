Mercoledì 16 maggio alle ore 21, concerto della musicista per un’esibizione di musica classica di alta qualità. La cittadinanza è invitata a partecipare

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Mercoledì 16 maggio alle ore 21, concerto della pianista Costanza Principe al Foyer del teatro Ventidio Basso di Ascoli.

L’introduzione dello spettacolo sarà affidata ad Ada Gentile, pianista e compositrice e musicista abruzzese. Durante la sua carriera, ha ricoperto la carica di direttore artistico dell’orchestra da camera Goffredo Petrassi, ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, ha diretto il Teatro Lirico di Ascoli Piceno. E’ direttore artistico del festival di musica contemporanea Nuovi Spazi Musicali che si è svolto a Roma per 33 anni in sedi prestigiose e che, dal 2013, si è trasferito ad Ascoli Piceno.

Le musiche dello spettacolo spazieranno da Bach, Schumann a Schubert.

La giovane pianista Costanza Principe, nata a San Benedetto del Tronto e cresciuta a Milano, risiede da sei anni a Londra.

Costanza è nipote del musicologo Quirino Principe e vincitrice di numerosi premi artistici. Si è esibita come solista e in formazione cameristica in Italia, Francia, Regno Unito e Sud America. Diplomata presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano sotto la guida di Vincenzo Balzani, attualmente è iscritta ai Corsi di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, dove studia con Benedetto Lupo.

