PORTO SANT’ELPIDIO – Siglato un protocollo d’intesa tra l’Ordine dei giornalisti delle Marche e il Polo Scolastico di Porto Sant’Elpidio ‘Carlo Urbani’, il primo in Italia che permette ai ragazzi di seguire un percorso di alternanza scuola-lavoro interno all’istituto, con docenti-giornalisti e un’aula trasformata in redazione.

Il protocollo nasce da una convenzione nazionale già esistente tra l’Ordine professionale e il Miur. Il presidente dell’Ordine marchigiano Franco Elisei è convinto: “L’accordo aprirà una pagina di storia tra la scuola e l’informazione, perché credo che questo rapporto debba essere stretto. Stiamo vivendo una quotidianità di overdose di fonti e siamo bersagliati da ogni parte da notizie: dobbiamo essere capaci di riconoscere le notizie vere e dare ai giovani gli strumenti per decodificare i messaggi. Questo rapporto ci permette di aprire un canale con la scuola, fondamentale per perseguire l’obiettivo di leggere la realtà in maniera critica”.

