ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 12 maggio alle ore 21.30, ad Ascoli Piceno, alla festa del quartiere Marino del Tronto, prenderà idealmente avvio la stagione live 2018 dei Distretto 13.

Sebbene la band sia ininterrottamente tour dall’aprile 2016, il concerto di sabato sera segnerà idealmente il passaggio dallo spettacolo 2017 all’edizione 2018 e molte cose sono cambiate dai concerti già passati.

“Stiamo contestualmente progettando e percorrendo un cammino artistico che ci sta dando molte soddisfazioni e che, fortunatamente, sta incontrando il favore del pubblico – ci racconta Manila Lupini – Cerchiamo costantemente di rinnovare il repertorio e di evolverci, arricchendo lo spettacolo di nuovi brani ma anche assemblando una scaletta che possa trasmettere le nostre emozioni a chi ascolta. Per tentare giungere a questo risultato lavoriamo costantemente in studio e settimana dopo settimana cerchiamo di limare le imperfezioni curare ogni minimo particolare. In questa attività di perfezionamento è diventata pressoché indispensabile l’esperienza e la maestria del nostro producer Luca Maurizi che non ringrazieremo mai abbastanza per l’apporto che sta dando alla band”.

“Siamo pronti a dare il meglio sabato sera -prosegue Gloria Galiè – Per tutti noi e soprattutto per me, che sono nata e cresciuta al Marino, la festa rappresenta un momento veramente speciale. È una delle feste patronali più importanti della città, è molto sentita dai residenti ed è sempre frequentatissima perché, praticamente, dà l’avvio alla stagione delle festività ascolane: sono salita per la prima volta su quel palco quando ero solo una bambina e poterci tornare ora con la mia band è veramente un sogno che si realizza”.

Per sabato sera i Distretto 13 hanno preparato uno spettacolo speciale che, in due ora e mezza di musica, miscelerà i brani che sono diventati i “classici” della band a moltissime new entry, in uno show che vuole divertire e coinvolgere dall’inizio alla fine: una scarica di energia musicale proposta con il sound veramente unico dei Distretto 13.

