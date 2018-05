Per precauzione gli altri mezzi sono stati fatti evacuare. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbero di roghi accidentali

ASCOLI PICENO – Giornata impegnativa per i pompieri, quella del 10 maggio.

I Vigili del Fuoco ad Ascoli sono intervenuti per due auto in fiamme. La prima in mattinata e la seconda nel pomeriggio.

In quest’ultimo caso la vettura si trovava all’interno di un parcheggio del centro commerciale. Per precauzione gli altri mezzi sono stati fatti evacuare. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbero di roghi accidentali.

Nessuna conseguenza, per fortuna, a persone.

