CORRIDONIA – Vede la luce il nuovo progetto di un noto musicista italiano, originario delle Marche.

Tornato dai tour in Inghilterra, Grecia e Germania realizzati con le leggende della musica (membri dei Deep Purple, dei Genesis, dei Weather Report) Francesco Ricci di Corridonia, anche detto “Frank”, è ora il testimonial di un videoclip girato insieme a Fiona May, la celebre campionessa del mondo di salto in lungo.

È un videomessaggio di pace lanciato attraverso la fusione fra musica e sport. Nel videoclip si assiste a una trasformazione: una pistola, lentamente, diventa un telescopio. In che modo? Con due matite, una gomma, e un foglio.

Il musicista e l’atleta siedono uno di fronte all’altro: tutto avviene senza dire una parola, nel massimo della complicità.

“Small”, Frank Ricci con Fiona May

Il video si conclude con il disegno di una stella, ingrandita dal telescopio stesso. Il senso è affidato ai disegni; le emozioni sono affidate alla musica. Il titolo della colonna sonora è “Small”, composizione dell’ultimo disco di Frank, uscito sia in vinile che in cd per l’etichetta discografica Cimbarecord.

Il musicista afferma: “No al razzismo nei confronti degli immigrati; no al razzismo nei confronti degli abitanti autoctoni. In un mondo dove odio e violenza sembrano avere sempre un certo fascino, ogni tanto è necessario fermarsi e pensare. Ad esempio, alla stella che tutti abbiamo in comune, il sole.”

L’atleta dichiara: “Sono lusingata perché mi fa molto piacere fare una cosa così bella. Fondere la musica e lo sport è un messaggio unificante.” Il videoclip è stato prodotto dalla Cimbarecord di Alessandro Galassi e girato da Massimiliano Luciani.

