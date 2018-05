ASCOLI PICENO – C’è attesa per il ritorno della manifestazione ideata da Neri Marcorè lo scorso anno per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016. Un connubio di musica ed enogastronomia, una camminata nella natura con le ‘Isole del Gusto’ per i visitatori.

Si attendono date, luoghi e i nomi degli ospiti. Nel frattempo qualcosina dagli organizzatori è stato rivelato: ad inizio giugno si terrà la conferenza di presentazione e sarà diramato il calendario.

“Quello che oggi possiamo dirvi è che il periodo rimarrà sostanzialmente lo stesso del 2017, vale a dire tra l’ultima settimana di giugno e la prima di agosto, con una concentrazione massima di eventi nel mese di luglio – affermano gli organizzatori – L’unica garanzia che in questo momento possiamo darvi è che per le Marche sarà un’altra estate all’insegna della solidarietà, dell’amicizia e della scoperta di luoghi meravigliosi”.

