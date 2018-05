Due giorni di iniziative a Rotella. In seguito appuntamento al convento di San Francesco per la oramai tradizionale celebrazione in onore della Madonna di Fatima con tanti iniziative religiose

ROTELLA – Appuntamenti sociali e culturali.

A Rotella il 12 maggio, in serata, grande festa di beneficenza: “GiRotella” che si terrà presso il Dancing Oasi con i fantastici ragazzi di Gi.Ro. Buona cucina e tanti ospiti a sostenere, con la loro presenza, l’importante iniziativa.

Domenica 13 maggio, in collaborazione con Legambiente, Eco-passeggiata per scoprire le sorgenti del Tesino. Ritrovo per la partenza, alle ore 9,30 in piazza a Rotella.

In seguito appuntamento al convento di San Francesco per la oramai tradizionale celebrazione in onore della Madonna di Fatima con tanti iniziative religiose.

