ASCOLI PICENO – In occasione del passaggio della decima tappa del Giro D’Italia 2018 (Penne – Gualdo Tadino) nel territorio comunale di Ascoli Piceno con ordinanza dirigenziale n° 613 dell’11 maggio, il giorno 15 dalle ore 11 fino al termine esigenza (presumibile ore 15) si dispone di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata:

sulla medesima Via Piceno Aprutina, zona Mattatoio Comunale, fino alla rotatoria posta all’intersezione tra sulla S.S.n. 81 – Via Piceno Aprutina, nel tratto compreso tra la rotatoria postala Via E.Mari, Via Napoli e Via Cagliari (zona Conad), in ambo i lati;

su Via Napoli, carreggiata nord, corsia di marcia in direzione est – ovest fino all’intersezione con la Via Pastori, in ambo i lati;

come disposto dall’Autorità competente, per consentire l’attraversamento in sicurezza della carovana dei partecipanti e del proprio seguito sarà interdetta la circolazione veicolare sul percorso di gara: Via P.Aprutina, Via E.Mari, Via Napoli e Via Adriatico, parimenti sarà vietato l’attraversamento trasversale dello stesso percorso da parte dei pedoni;

la predetta limitazione comporterà conseguentemente la realizzazione alle intersezioni stradali limitrofe delle necessarie ed opportune deviazioni e chiusure alla circolazione;

di delimitare, in Via Mari e Via Napoli visto la configurazione del corpo stradale, il percorso di gara all’altezza di tutte le diramazioni/intersezioni principali in modo tale da canalizzare la carovana dei partecipanti ed evitare quindi superamenti sul lato errato a quello previsto per la competizione;

di segnalare e delimitare adeguatamente tutti gli eventuali ostacoli/restringimenti presenti sul percorso di gara;

Contestualmente con ordinanza sindacale n°609 dell’11 maggio, sempre nella giornata del 15 si ordina l’uscita anticipata alle ore 12 nei seguenti plessi scolastici, dove l’ora normale di uscita è stabilita per le ore 13 e per le ore 14, dando atto che laddove siano previste attività nel pomeriggio le stesse non subiranno variazioni:

Scuola Preziosissimo Sangue Via Napoli;

Scuola primaria di Via Napoli;

Scuola media Luciani di Via Napoli;

Scuola media Monticelli in Via Sardegna;

Scuola primaria a tempo normale di Via Kennedy;

Ex Istituto Magistrale di Via Faleria;

Liceo Scientifico di Via Faleria;

Istituto Tecla Relucenti, comprese le sezioni della scuola media Luciani che ivi hanno sede, in Via Kennedy;

