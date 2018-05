Il primo cittadino: “Ritengo utile un approfondimento che, al contrario, non penalizzi quei gesti e quei comportamenti (come ad esempio la collocazione non invasiva di oggetti simbolici o memoriali) che non costituiscono degrado ma che, al contrario, esprimono sentimenti e stati d’animo meritevoli di rispetto”

ASCOLI PICENO – Sull’Ordinanza comunale di Ascoli, oggetti e peluche rimossi dai loculi, oggetto di polemiche nei giorni scorsi, interviene il sindaco Guido Castelli : “Effetti ordinanza dirigenziale sono sospesi”.

Il primo cittadino aggiunge: “Questa mattina ho chiesto al Dirigente incaricato dei servizi cimiteriali di sospendere gli effetti della determina n.16/18 con la quale lo scorso 20 aprile il dirigente medesimo ha dettagliato alcune attività non consentite nell’ambito dei civici cimiteri – prosegue -La determina del Dirigente è stata adottata in esecuzione degli articoli 51,52 e 53 del vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con la delibera consiliare n.66 dell’8 luglio 1996 ed è finalizzata esclusivamente a garantire condizioni di decoro e di sicurezza al campo santo – afferma – Ritengo che l’esigenza di tutela del decoro sottesa al provvedimento sia assolutamente condivisibile e ribadisco l’intenzione dell’amministrazione comunale di contrastare ogni forma di noncuranza e sciatteria nell’utilizzo dello spazio cimiteriale. Ciò nonostante, ritengo utile un approfondimento che, al contrario, non penalizzi quei gesti e quei comportamenti (come ad esempio la collocazione non invasiva di oggetti simbolici o memoriali) che non costituiscono degrado ma che, al contrario, esprimono sentimenti e stati d’animo meritevoli di rispetto”.

