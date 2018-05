Domenica 13 maggio alle ore 18 presso l’Auditorium Carisap “Emidio Neroni” sarà padrone di casa con un recital come sempre particolare sia per il repertorio proposto

ASCOLI PICENO – Terzo appuntamento per la Primavera Chitarristica, la rassegna di concerti organizzata dall’Associazione Chitarristica Picena, con il patrocinio del Comune di Ascoli, dell’Istituto Musicale “G.Spontini” e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Domenica 13 maggio alle ore 18 presso l’Auditorium Carisap “Emidio Neroni” sarà l’Ensemble Chitarristico Piceno a fare da padrone di casa con un recital come sempre particolare sia per il repertorio proposto che per la particolarità della formazione strumentale: l’orchestra è formata da 18 chitarristi del nostro territorio, di tutte le generazioni, dai concertisti e didatti di grande esperienza fino ai più promettenti giovanissimi.

L’ensemble è diretto per la prima volta dal M° Francesco Albertini che sarà presente anche in veste di clarinetti solista, assieme alla giovane chitarrista Eleonora Canzian e a una concertista ascolana di grande valore che si sta affermando brillantemente: la liutista Cristina Verdecchia.

L’ensemble chitarristico, con la sua particolare sonorità, non mancherà di soddisfare e incuriosire i tanti ascoltatori affezionati.

