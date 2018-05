ASCOLI PICENO – In questa penultima giornata del campionato di Serie B , arrivano alcuni verdetti definitivi: Pro Vercelli e Ternana retrocedono in Serie C. L’Ascoli con la vittoria sul Pescara fa un balzo in avanti e raggiunge l’Avellino a 45, il Novara invece scivola al quart’ultimo posto, l’Entella a 41 si giocherà tutto nell’ultimo match contro il Novara.

I risultati: BRESCIA-EMPOLI 0-2 — Marcatori: 17′ s.t. Caputo (E), 44′ s.t. Donnarumma (E); CARPI-CITTADELLA 1-1 — Marcatori: 21′ p.t. Schenetti (Ci), 41′ p.t. Melchiorri (Ca); CREMONESE-VENEZIA 5-1 — Marcatori: 2′ Modulo (Aut), 46′ p.t. Litteri su rigore (V), 5′ s.t. Piccolo su rigore (C), 35′ s.t. Pesce (C), 49′ s.t. Arini (C), 51′ s.t. Macek; FOGGIA-SALERNITANA 1-0 — Marcatori: 29′ p.t. Mazzeo (F); PALERMO-CESENA 0-0; PARMA-BARI 1-0 — Marcatori: 14′ s.t. Gagliolo; PERUGIA-NOVARA 1-1 — Marcatori: 22′ p.t. Volta (P), 20′ s.t. Moscati (N); PESCARA-ASCOLI 0-1 — Marcatori: 18′ p.t. Bianchi (A); PRO VERCELLI-TERNANA 2-1 — Marcatori: 42′ p.t. Vives su rigore (PV), 24′ s.t. Germano (PV), 32′ s.t. Carretta (T); VIRTUS ENTELLA-FROSINONE 0-1 — Marcatori: 45′ p.t. Dionisi (F)

Classifica: Empoli 82, Frosinone 71, Parma 69, Palermo 68, Venezia 66, Bari 64, Cittadella 63, Perugia 60, Foggia 57, Spezia 53, Carpi 52, Salernitana 51, Cremonese 48, Cesena 47, Brescia 47, Pescara 47, Avellino 45, Ascoli 45, Novara 44, V. Entella 41, pro Vercelli 40, Ternana 37.

