FOLIGNANO – “Martedì prossimo 15 maggio il Giro d’Italia attraversa il nostro territorio comunale con il passaggio sulla ss81 Ascoli – Teramo in un orario previsto intorno alle 13.15″.

Cosi il sindaco di Folignano, Angelo Flaiani, in una nota annuncia la chiusura anticipata delle scuole: “Circa mezz’ora prima la strada sarà chiusa al traffico con le prevedibili conseguenze sul traffico di tutte le strade comunali che sulla ss81 trovano sfogo. La riapertura della strada sarà effettuata dopo il transito completo di tutta la carovana al seguito in un orario attualmente non prevedibile – aggiunge – Per questo motivo ho emesso un’ordinanza che permetta l’uscita dei ragazzi da scuola prima della chiusura della strada, permettendo un rientro a casa in un orario accettabile ed evitando l’attesa in coda del ripristino della viabilità che avverrà in tempi non brevissimi – conclude il primo cittadino – Gli orari di uscita dei ragazzi li trovate nell’allegata Ordinanza che sarà consegnata oggi dalla scuola a tutti i ragazzi. Chiaramente siete tutti invitati ad evitare di mettervi in auto in quelle ore, tenendo conto che sarà interrotto ogni collegamento verso Ascoli e Teramo”.

