VIDEO. L’ex giocatore e allenatore dei bianconeri era all’Adriatico per la sfida salvezza del Picchio. “Cosmi? Dà una gran carica ai giocatori”

ASCOLI PICENO – Dell’Ascoli è stato per 4 anni calciatore (25 gol in 4 stagioni dal ’72 al ’76) e per due volte allenatore. Stiamo parlando di Massimo Silva che abbiamo intervistato ieri, dopo che l’ex bianconero era stato allo stadio “Adriatico”.

“Una vittoria straordinaria per l’Ascoli e una straordinaria giornata anche per i duemila tifosi accorsi a Pescara. E la vittoria poteva essere più ampia” ci ha detto Silva. “Purtroppo, visti gli altri risultati, resta uno spareggio da fare col Brescia ma l’Ascoli giocherà in casa”. Una battuta su Cosmi: “C’è da dire che trasmette una gran carica ai suoi giocatori”.

QUI L’INTERVISTA VIDEO

