Per ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi.

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Operazione delle Forze dell’Ordine nel fine settimana.

A Monsampolo del Tronto, i Carabinieri della locale Stazione, hanno fermato un’auto e controllato un soggetto campano, 55 anni residente in Abruzzo, trovato in possesso di decine di capi d’abbigliamento griffato per un valore di diverse migliaia di euro, risultato contraffatto ai primi accertamenti e posto sotto sequestro.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria ascolana per ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi.

