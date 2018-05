ASCOLI PICENO – La 41a giornata di Serie B, ha regalato alcuni verdetti ma ne ha lasciati in sospeso molti altri. È ufficiale la retrocessione in Serie C di Pro Vercelli e Ternana, che si sono affrontate in una gara dal sapore amaro, vinta dai piemontesi 2-1. Per la terza squadra, occhi puntati sull’ultima giornata, che regalerà una vera e propria finale per la salvezza tra Virtus Entella e Novara.

Viene ufficializzata anche l’esclusione dai play-off del Foggia, al quale non basta la vittoria contro la Salernitana, poiché il Perugia è riuscito ad accedere alla post-season, grazie al pareggio per 1-1 contro il Novara.

Ancora da conoscere, invece, è la squadra che andrà in Serie A direttamente insieme all’Empoli: vincono sia Frosinone che Parma, rispettivamente contro Virtus Entella e Bari, rimandando il verdetto all’ultima giornata. A fermarsi, e ad escludersi dalla lotta, sono Palermo e Venezia: i siciliani non vanno oltre lo 0-0 in casa con il Cesena; mentre i veneti crollano 5-1 in casa della Cremonese.

In fondo alla classifica vincono Ascoli Picchio e Avellino, contro Pescara e Spezia; i bianconeri con questo risultato inguaiano gli abruzzesi e si regalano l’opportunità di una salvezza diretta, all’ultima giornata, in casa con il Brescia, sconfitto dall’Empoli 2-0 in questo turno.

RISULTATI

Avellino-Spezia 1-0 Parma-Bari 1-0 Brescia-Empoli 0-2 Perugia-Novara 1-1 Carpi-Cittadella 1-1 PESCARA-ASCOLI PICCHIO 0-1 Cremonese-Venezia 5-1 Pro Vercelli-Ternana 2-1 Foggia-Salernitana 1-0 Virtus Entella-Frosinone 0-1 Palermo-Cesena 0-0

CLASSIFICA

1. Empoli 41 82 2. Frosinone 41 71 3. Parma 41 69 4. Palermo 41 68 5. Venezia 41 66 6. Bari 41 64 7. Cittadella 41 63 8. Perugia 41 60 9. Foggia 41 57 10. Spezia 41 53 11. Carpi 41 52 12. Salernitana 41 51 13. Cremonese 41 48 14. Cesena 41 47 15. Brescia 41 47 16. Pescara 41 47 17. Avellino 41 45 18. ASCOLI PICCHIO 41 45 19. Novara 41 44 20. Virtus Entella 41 41 21. Pro Vercelli 41 40 22. Ternana 41 37



PROSSIMO TURNO

Venerdì 18 maggio, ore 20.30 – ASCOLI PICCHIO-BRESCIA; Bari-Carpi; Cesena-Cremonese; Cittadella-Pro Vercelli; Empoli-Perugia; Frosinone-Foggia; Novara-Virtus Entella; Salernitana-Palermo; Spezia-Parma; Ternana-Avellino; Venezia-Pescara

