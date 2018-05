COMUNANZA – Dopo un anno “forzato” di riposo, a causa degli eventi sismici 2016, torna nel Piceno un appuntamento molto gradito.

A Comunanza torna la Mazzumaja dal 6 all’8 luglio. Il primo giorno della rassegna vedrà protagonisti i componenti del gruppo “The Zen Circus”. Nei prossimi giorni saranno diramati gli altri ospiti. La notizia del ritorno del Festival ha fatto felici molte persone.

Ma non è finita qui, si sta costituendo una rete dei Festival della Valdaso: “Siamo partiti dalla medesima passione per gli eventi e la musica, ragionando tuttavia in termini più ampi – spiegano gli organizzatori – Ci accomunano molte idee ma ciò che ci rende coesi, è l’appartenenza ad uno dei sistemi territoriali più belli ed interessanti della Regione Marche. Seguendo il corso del Fiume Aso, la nostra Valle unisce i Monti Sibillini al Mare Adriatico. E’ qui, in questi 60 chilometri che separano la sorgente dalla foce, che paesaggi, tradizioni, mestieri, arte, enogastronomia si addensano in un patrimonio socio-culturale di grande varietà ed altissimo valore – dichiarano – Attraverso il comune linguaggio della musica e dell’intrattenimento, cercheremo di promuovere in sinergia il nostro territorio. Collaboreremo a 360 gradi, condividendo esperienze e competenze. Ciascuno con la specificità che lo caratterizza ma, insieme, con l’obiettivo di allargare vedute e rendere organico un pensiero di Comunità – concludono – Affinché la ValdAso, dai Monti al Mare, parli di sé attraverso eventi sempre più importanti. Siamo certi che altre realtà vorranno condividere questo percorso: le aspettiamo a braccia aperte”.

Nel frattempo ecco gli altri appuntamenti: “Casserata” a Montalto Marche dal 13 al 14 luglio e “VenerdiIndie” a Montefiore dell’Aso il 4 agosto, nell’Antica Sagra della Frutta (in programma dal 4 al 6 agosto).

