All’interno una persona che è stata portata all’ospedale in ambulanza per le cure mediche. Sul luogo, in ausilio, anche i Vigili del Fuoco

FERMO – Incidente nella mattinata del 14 maggio.

Per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, un’auto si è ribaltata nell’entroterra Fermano vicino Capodarco.

All’interno una persona che è stata portata all’ospedale in ambulanza per le cure mediche. Sul luogo, in ausilio, anche i Vigili del Fuoco.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 294 volte, 296 oggi)