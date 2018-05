ASCOLI PICENO – È ufficialmente aperto il nuovo Bando di Concorso per Compagnie Teatrali Amatoriali per la XII Rassegna di Commedie “Ascolinscena”, che dal 2007 ospita ad Ascoli Piceno compagnie amatoriali che si sono distinte per la presentazione di ottimi lavori.

Testi inediti, opere conosciute o nuovi allestimenti, commedie in lingua o in dialetto, sono tante le caratteristiche degli spettacoli presentati per la selezione di Ascolinscena.

Organizzata dalle compagnie Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la collaborazione della Compagnia dei Folli, la rassegna si svolgerà da novembre 2018 ad aprile 2019.

Il Concorso è riservato a compagnie teatrali amatoriali che possono presentare uno o più lavori, editi o inediti, iscrivendosi sul sito www.palafolli.it ed inviando un dvd con il proprio lavoro. Requisito indispensabile per l’iscrizione è il genere di spettacolo: commedie, testi brillanti, musical o commedie musicali purché comico-brillanti.

Ascolinscena è un concorso distinto in due fasi: la prima, aperta da metà aprile, prevede la raccolta e la successiva selezione di otto spettacoli, la seconda è quella che si svolgerà con la messa in scena delle commedie selezionate e che andranno a costituire il cartellone della Rassegna “Ascolinscena” 2018-2019.

Una giuria selezionata e il pubblico abbonato procederanno alle votazioni per l’assegnazione dei Premi, consegnati durante la serata di Premiazione.

Per il XII compleanno di “Ascolinscena”, gli organizzatori hanno deciso di introdurre un Premio in denaro per il Miglior Spettacolo, gli altri Premi saranno realizzati da un artista locale.

La novità di quest’anno è l’abbinamento del concorso Ascolinscena con “Avis in Corto”, realizzato con l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno. È un concorso riservato a corti teatrali che saranno messi in scena durante la Serata di Premiazione e che saranno votati dal pubblico presente che decreterà i vincitori della Goccia d’Oro, d’Argento e di Bronzo.

Il gemellaggio tra i due concorsi vuole essere l’occasione per diffondere la cultura della donazione di sangue come stile di vita, altruismo e sensibilità verso chi ha bisogno del nostro gesto.

La scadenza del bando di Ascolinscena è fissata a sabato 30 giugno 2018.

La scadenza del bando di Avis in Corto è invece fissata a domenica 30 settembre 2018.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.palafolli.it dove è possibile scaricare anche la scheda di iscrizione e conoscere tutti i dettagli del bando.

È possibile anche scrivere a info@palafolli.it oppure telefonare allo 0736-35.22.11.

