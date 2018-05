ASCOLI PICENO – Evento culturale.

Mercoledì 16 maggio alle ore 20.45 si terrà il Saggio di strumento musicale all’Auditorium Montevecchi di Ascoli Piceno

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Borgo Solestà e Cantalamessa si esibiranno suonando strumenti musicali come il clarinetto, la chitarra, il flauto traverso, il pianoforte e le tastiere.

I docenti che hanno aderito al progetto sono Mauro Baiocchi per il flauto traverso, Donatella Cantagallo per il pianoforte, Luigi Sabbatini per la chitarra e Francesco Albertini per il clarinetto.

Il programma prevede tra le diverse esibizioni, l’esecuzione di brani come La Pastorelle di Telemann, con il flauto, Last voyage of queen di Meeboer, con il clarinetto e Ocean Mist di Shoesmith.

