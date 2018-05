Nella tappa di Imola del Campionato Supersport 300, il giovane pilota italiano si piazza al terzo posto, al termine di una grande rimonta. Un ottimo risultato sia per Sabatucci che per la Yamaha

ASCOLI PICENO – Grande risultato per Kevin Sabatucci, all’esordio nel Campionato Mondiale Supersport 300. Il giovane pilota, difatti, ha conquistato il terzo posto nella tappa di Imola.

Un risultato che arriva al termine di una gara iniziata in maniera molto complicata, con il pilota ascolano che, partendo dalla 3a posizione, è finito 18esimo dopo pochi metri. A quel punto è iniziata la rimonta di Sabatucci che, in verità, ha tagliato il traguardo al secondo posto; la retrocessione in terza posizione è arrivata a gara finita per un’infrazione. Piccola beffa finale che però non sminuisce il valore della sua gara.

Un risultato straordinario, dunque, che vale il primo podio nel Mondiale alla Yamaha, ma anche una grande dimostrazione di competitività per Kevin Sabatucci, che si accompagna all’ottimo inizio di stagione nel Campionato Italiano di Velocità.

