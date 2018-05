ASCOLI PICENO – Esauriti in poco più di un’ora i biglietti per la Curva Sud e per tutti i settori messi in vendita in occasione della sfida salvezza con il Brescia, in programma venerdì alle ore 20:30 al Del Duca, tra Ascoli e Brescia. I bianconeri si giocheranno la salvezza diretta nello scontro contro le rondinelle nell’ultima giornata e per l’occasione la società bianconera chiama a raccolta i propri sostenitori invitandoli a colorare lo stadio di bianconero e a portare con loro bandiere, vessilli, sciarpe e maglie del Picchio.

La Curva Sud realizzerà una coreografia d’eccezione e l’Ascoli Picchio ha fissato tariffe agevolate a 5 euro ed ha fatto il tutto esaurito nel pomeriggio.

Intanto prosegue la preparazione dei bianconeri oggi, allenamento metabolico a base di esercitazioni con la palla, partitelle e possessi con obiettivo l’alta intensità. Clemenza, Cherubin e Addae hanno svolto una seduta di scarico, terapie per Lores Varela, Martinho e Carpani, allenamento a parte per Favilli. Domani la seduta di lavoro è fissata alle ore 11:00 al Picchio Village.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 87 volte, 88 oggi)