ASCOLI PICENO – Da venerdì 18 maggio a sabato 19, si terrà la presentazione del concorso “Pizzichi creativi, liberiamo la fantasia”, presso il Polo culturale Sant’Agostino ad Ascoli

Nella giornata di venerdì 18, Il programma prevede alle ore 16.30 i saluti delle autorità con la presentazione della giuria di qualità. Di seguito si esibiranno i cori delle scuole primarie “Sant’Agostino” e “Falcone e Borsellino”.

Alle ore 16.45, è previsto il Saggio Fisiodanza delle classi prima e seconda dell’Istituto G.Spontini. Alle 17, si esibirà il coro degli alunni della Primaria Malaspina con “Ars Musicalis“.

Infine alle ore 18, ci sarà la consegna degli attestai menzione speciale da parte della Giuria di Qualità.

Durante la mattinata di sabato 19, si inizierà alle ore 9 con un’apertura musicale e cenni storici del Polo culturale. A seguire, il saggio di pianoforte della Primaria San Domenico, il progetto Nasi Rossi alle ore 10.30 e lo spazio musicale Quadri Viventi alle ore 11.30.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 ci sarà animazione per l’infanzia, il progetto Mondo che vorrei alle ore 16.45, e in conclusione alle ore 17.30 lo Story time – Kids and us.

Per chiudere la manifestazione, RIU’ propone baby dance e giochi di legno.

