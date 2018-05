L’appuntamento è particolarmente importante perché il progetto mira a diventare un modello produttivo innovativo di rilancio per le zone colpite dal sisma e per tutto l’Appennino Centrale

ARQUATA DEL TRONTO – Il 17 maggio, alle 11, nella nuova sede del Comune di Arquata del Tronto, firma del protocollo d’intesa con tutti gli enti sottoscrittori e la presentazione della “Filiera del Legno e dell’Economia Sostenibile Montana”, progetto pilota di strategia nazionale.

L’appuntamento è particolarmente importante perché il progetto mira a diventare un modello produttivo innovativo di rilancio per le zone colpite dal sisma e per tutto l’Appennino Centrale e, una volta a regime, produrrà oltre 150 posti di lavoro. L’utilizzo del legno, infatti, attiverà un processo produttivo in campo edilizio ed energetico oltre che ambientale.

Interverranno Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche, Angelo Sciapichetti, Assessore regionale alle Politiche della Montagna e delle Aree Interne, Emanuele Orsini, Presidente Nazionale FederlegnoArredo, Gabriele Calliari, Presidente Nazionale Federforeste, Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia, Fabio Renzi, Segretario Generale della Fondazione Symbola, Fabio Urbinati, Capogruppo del Consiglio Regionale, Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta Terme, Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto, i presidenti delle Comunanze Agrarie, le imprese forestali, edili e di falegnameria.

