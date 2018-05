Laboratorio estivo dedicato a bambini e bambine dai 3 ai 13 anni con sede nella Yurta dell’Aula Verde. Un luogo dove è possibile sperimentare in autonomi il rapporto con la natura, la ricerca creativa, la relazione con l’altro

CASTEL TROSINO – Appuntamento sociale.

Questa estate, dal 2 al 27 luglio, torna il “Giardino dei Giochi Dimenticati” a Castel Trosino

Laboratorio estivo dedicato a bambini e bambine dai 3 ai 13 anni con sede nella Yurta dell’Aula Verde di Castel Trosino. Un luogo dove è possibile sperimentare in autonomi il rapporto con la natura, la ricerca creativa, la relazione con l’altro.

“I nostri principi sono pochi e semplici: ognuno può scegliere cosa vuole o non vuole fare e può proporre al gruppo la sua idea; i laboratori e le esperienze creative sono pratiche, differenziate in base alle esigenze di ognuno e in relazione con il luogo che abitiamo; il rapporto adulti bambini è 1 a 6. Al giardino dei giochi dimenticati si costruisce con legno, si dipinge con colori naturali, si fa teatro, si va al fiume, si fa il pane, si cucinano e mangiano cibi sani di produzione locale, si attraversano ponti di corde tra gli alberi” affermano gli organizzatori.

Evento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15 o dalle 8.30 alle 13. E’ disponibile un servizio autobus stazione-Aula verde.

E’ inoltre possibile fare domanda per accedere alle agevolazioni sulle iscrizioni ai campi estivi offerte dal comune di Ascoli Piceno presentando domanda e ISEE come da bando allegato.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 23 oggi)