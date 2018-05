Vicino allo svincolo per il raccordo. Il denso fumo era visibile anche dalla Superstrada, tanti automobilisti infatti avevano allertato pompieri e Forze dell’Ordine

MONSAMPOLO DEL TRONTO – E’ stato spento il rogo che, nel pomeriggio del 15 maggio, ha interessato un tir di alimentari (prodotti ortofrutticoli):

E’ successo nei pressi dello svincolo di Monsampolo del Tronto che conduce sull’Ascoli-Mare. Per fortuna non ci sono state conseguenze a persone ma il mezzo è andato distrutto come testimoniato da foto e video diramati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli e Fermo.

Il denso fumo era visibile anche dalla Superstrada, tanti automobilisti infatti avevano allertato pompieri e Forze dell’Ordine. All’origine del rogo, probabilmente un cortocircuito.

Ecco l’intervento dei pompieri di Ascoli e San Benedetto

