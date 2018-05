Per motivi di ordine pubblico non è stato possibile destinare la Curva Nord ai supporter ascolani, dunque sarà occupata dai tifosi che arriveranno da Brescia

ASCOLI PICENO – Tutti i settori dello stadio Del Duca riservati ai tifosi bianconeri per la sfida salvezza contro il Brescia di venerdì sera, 18 maggio, sono stati riempiti. Per motivi di ordine pubblico non è stato possibile destinare la Curva Nord ai supporter ascolani, dunque sarà occupata dai tifosi che arriveranno da Brescia.

Ecco la lettera di un tifoso: “Saluto tutti i tifosi e tifose bianconeri siamo alla resa dei conti. siamo alla resa dei conti. Volevo soffermarmi sulla questione biglietti dato che gia’ in curva sono finiti: io sono abbonato da sempre ma molti miei amici che vengono sempre sono costretti a vedere la partita dai Distinti. Venerdì sera lo stadio dovrà essere un “settore”sole ed unico che dovrà spingere l’Ascoli alla vittoria. Spero che la Società per una volta cacci gli attributi per far sì che la nord sia solo bianconera lasciando uno pezzetto di distinti agli ospiti: e’ uno scempio aprire la nord per gli ospiti per poche decine di tifosi. Unica tifoseria degna della nord e’ stata solo quella foggiana. Riempiamo il Del Duca di bianconero!”.

La lettera è firmata da Roberto di “Altidona…solo bianconera!”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 668 volte, 690 oggi)