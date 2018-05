Sinistro in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi. E’ successo nel Fermano a Porto Sant’Elpidio

PORTO SANT’ELPIDIO – Incidente nella mattinata del 16 maggio.

Nel Fermano, a Porto Sant’Elpidio, scontro fra auto e moto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi.

Il centauro, cosciente, è stato prima soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza ma per ulteriori accertamenti è stato deciso il trasferimento, in via precauzionale, al Torrette di Ancona tramite eliambulanza.

