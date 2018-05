Una settimana tra mostre d’arte, incontri con autori, spettacoli teatrali, laboratori creativi, aperitivi letterali, street art ed ogni altra forma di espressione artistica, in cui anche la musica avrà il proprio spazio con Lorenzo Baglioni e la band Distretto13

FOLIGNANO – Dal 26 maggio al 3 giugno Villa Pigna di Folignano si vestirà di arte e cultura con “Folignano Librarte” in cui numerosi autori incontreranno bambini, ragazzi e adulti nei vari appuntamenti programmati.

Una settimana ricca di eventi all’interno della quale il 2 e 3 giugno si terrà la bookwhite, ovvero la notte bianca del libro: due giorni pieni di eventi e attrattive, dove Radio Azzurra sarà Media Partner. Sarà presente lo street food, evento targato Tiello STREETto con i migliori truck food d’Italia, dove si potranno gustare delle vere e proprie prelibatezze.

Nell’area Book Shop, gestita dalla Libreria Prosperi di Ascoli Piceno, si terranno numerosi incontri con autori locali e nazionali: Diego Mecenero, Tiziana Mazzocchi, Roberta Tamiso, Giorgia Spurio, Federica Forlini, Marco Squarcia, Claudia Fulvi, Deborah Iannacci, Elvis Malay, Carlo Sperduti, Antonio Bonanno, Giada Sundas e Giordano Meacci e convegni su temi d’attualità.

Nell’area Atelier del libro, si svolgeranno per bambini e ragazzi laboratori creativi di fumetto, arte, cucina, lettura animata, letture per famiglie e pittura. Non mancherà poi la street art, il mercatino dell’artigiano e spettacoli di strada.

Protagonista anche la musica con Lorenzo Baglioni, direttamente da Sanremo Giovani 2018, che sarà in scena sabato 2 giugno alle 22.30 in Piazza Simon Bolivar a Villa Pigna, mentre la band Distretto13 si esibirà domenica 3 giugno a partire dalle ore 21.30 sempre in piazza Simon Bolivar.

Durante tutta la settimana in orario antimeridiano gli alunni dell’ISC Folignano Maltignano saranno coinvolti in numerose attività insieme ai loro docenti: laboratori didattici, spettacoli finali dei progetti scolastici comunali, letture animate, disegno espressivo, spettacolo di flamenco.

