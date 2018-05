Novità di questo weekend la prima edizione del “Mercatino dei Bambini” e l’evento di solidarietà “Meet the Meeting”, in programma entrambi domenica 20

ASCOLI PICENO – Torna sabato 19 e domenica 20 maggio, dalle ore 10 alle 20, il Mercatino dell’Antiquariato di Ascoli Piceno nello splendido centro storico della città, nelle piazze del Popolo, Arringo e Roma, nel chiostro di San Francesco e nelle vie del Trivio e d’Ancaria.

Come da oltre 25 anni sono sempre numerosissimi gli espositori provenienti da varie regioni italiane che offrono oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi raffinati provenienti da dimore nobili borghesi. Senza dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità. Oggetti e accessori per le case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare.

Il mese di maggio porta una fresca ventata di novità: 1ª edizione del “Mercatino dei Bambini” domenica 20 maggio i bambini delle scuole elementari e medie di Ascoli invaderanno via D’Ancaria con i propri “banchi” proponendo in vendita (ad offerta) e a baratto i propri oggetti o lavoretti creativi. L’iniziativa, voluta dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con gli organizzatori del Mercatino, rappresenta un’importante occasione ludica ed educativa per i bambini, che attraverso un simpatico meccanismo di compravendita di vecchi giocattoli, materiale scolastico, lavoretti creativi e oggetti in disuso, entrano in relazione tra loro giocando a “fare i grandi”.

Ancora per domenica 20 Maggio evento di solidarietà “Meet the Meeting“, un’iniziativa che si svolgerà in sei piazze italiane (Ascoli, Firenze, Pavia, Genova, Perugia e Trento) e che nasce per far conoscere e sostenere con una raccolta fondi il Meeting di Rimini. Per esprimere la gratitudine verso i donatori, i volontari hanno coinvolto aziende enologiche delle sei zone interessate. I produttori forniranno delle ottime bottiglie, personalizzate con il logo che caratterizzerà tutto l’evento, raffigurante un cavatappi stilizzato. Ad Ascoli saranno distribuite bottiglie di vino della cantina Velenosi (bottiglie fornite gratuitamente) ai donatori che faranno un’offerta. Il punto di raccolta sarà allestito in Via del Trivio, davanti al chiostro di San Francesco, dalle ore 9 alle 19 di domenica 20 maggio. Alle ore 18 un responsabile del Meeting presenterà l’edizione 2018 in un incontro pubblico.

Anche in questo mese è possibile visitare la mostra Cola Dell’Amatrice Da Pinturicchio a Raffaello in Pinacoteca Civica e Sala Cola dell’Amatrice, aperta fino al 15 luglio. Un percorso espositivo per valorizzare l’arte dell’Italia Centrale tra ‘400 e ‘500 e scoprire, nella città di Ascoli Piceno, “I luoghi di Cola“, pittore ed architetto protagonista del Cinquecento ascolano. E non dimentichiamoci che questa edizione del Mercatino coincide con la Notte Europea dei Musei 2018 che vede protagonisti migliaia di Musei in tutta Europa con aperture notturne straordinarie.

INFO: Tel e fax 0736 256956 – www.mercatiniantiquari.com

Orario: Piazza del Popolo sabato e domenica dalle 10 alle 20 – Piazza Arringo, Via del Trivio, Chiostro di San Francesco sabato dalle 16 alle 20, domenica dalle 10 alle 20.

Prossime edizioni: 16 e 17 giugno, 15 e 16 settembre, 20 e 21 ottobre, 17 e 18 novembre, 15 e 16 dicembre 2018.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte, 19 oggi)