ACQUASANTA TERME – Firmato il protocollo d’intesa tra Regione Marche, Comune di Acquasanta Terme, Fai e Arpa Marche per l’adeguamento strutturale e funzionale del complesso termale della piccola cittadina dell’Ascolano.

“Con questo accordo – le parole riportate dall’Ansa del presidente Ceriscioli – diamo il via materialmente al percorso di recupero di un bellissimo bene mantenendo l’impegno preso qualche anno fa, indipendentemente dall’evento sismico. Il protocollo impegna i firmatari a promuovere e valutare le condizioni per realizzare un progetto finalizzato al recupero e all’adeguamento strutturale e funzionale del complesso formato dalla piscina e dalla grotta sudatoria, da anni in stato di abbandono – conclude il Governatore – Nell’ottica della ricostruzione e del rilancio dei territori colpiti dal sisma, la Regione ha accolto la proposta per la ricaduta sul turismo, sulla ricettività, sull’occupazione legata alla valorizzazione di un elemento fortemente identitario per la comunità acquasantana e per l’intera Vallata del Tronto”.

