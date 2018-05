ASCOLI PICENO – Colle San Marco torna ad ospitare ed essere sede dei centri estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.

E lo fa con una proposta unica nel suo genere, molto coinvolgente ed innovativa, che si pone l’obiettivo di far conoscere meglio e rivalutare il nostro territorio, l’importanza della natura e, soprattutto, di promuovere il benessere dei nostri figli. Organizzati dalla Ballmasters SPD ARL in collaborazione con l’associazione “Diversamente onlus” e “dall’Unione Italiana Sport per tutti (Uisp)”, i centri estivi “Colle San Marco saranno curati da queste tre Associazioni che si avverrà della collaborazione del Prof. Mauro Iachini e del maestro di Tennis Marcucci Mariano e altro personale qualificato di scienze motorie.

Numerose le attività previste, a partire naturalmente dalle attività sportive (dal calcio al tennis, dal volley al basket fino alla danza moderna) inoltre ci si potrà immergere una volta a settimana nella piscina del hotel Miravalle. Ma sono in programma anche attività ricreative, manuali e molto altro. I centri estivi prenderanno il via lunedì 18 giugno e prevedono tre differenti turno: il primo dal 18 al 29 giugno, il secondo dal 2 al 13 luglio, il terzo dal 16 al 27 luglio. Il costo per la partecipazione al turno intero di 2 settimane è di 250 euro per il primo figlio e di 230 euro per il secondo figlio. Per metà turno (una settimana) il costo è di 150 euro.

Le attività saranno garantite anche in caso di maltempo, sarà previsto un servizio di trasporto con Pullman partenza dalle ore 8Velodromo (Monticelli), ore 8.10 Piazzale dello Stadio, ore 8.20 Via Serafino Cellini e ritorno ad Ascoli Piceno, ore 17.40 davanti all’Istituto d’Arte, 17.50 Piazzale dello Stadio, 18 Velodromo (Monticelli). Per ulteriori informazioni e per prenotazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0736/42264 – 335/5723317 – 366/4857198.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 30 volte, 30 oggi)