Un evento ideato da Laura Di Pietrantonio per parlare della cultura della pizza e del cibo in modo divertente e unico. L’appuntamento è venerdì 25 maggio

ASCOLI PICENO – Due pizzaioli d’eccezione: Mirko Petracci (La Scaletta, Ascoli) e Luciano Passeri (Foconè, Sambuceto). Uno chef: Davide Camaioni, Ristorante del Borgo. I vini della cantina Velenosi e tanti partner speciali, dalla moda, al design all’enogastronomia.

Questo è “Pizza and the City”, un evento ideato da Laura Di Pietrantonio per parlare della cultura della pizza e del cibo in modo divertente e unico.

L’appuntamento è venerdì 25 maggio presso la cantina Velenosi di Ascoli Piceno, dalle 19 in via dei Biancospini, per un aperitivo lungo sotto le stelle, coccolati da due interpretazioni di pizza, dai piatti dello chef Davide Camaioni e da una degustazione di vini completa di tutte le etichette della storia cantina ascolana.

Quest’anno “Pizza and the City” è ancora più ricco di sorprese. Una è sicuramente la pizza di Mirko Petracci – sempre più buona – apprezzata da chef come Uliassi, Baronetto e Back. L’altra è un ospite davvero speciale: Luciano Passeri, campione del mondo di pizza classica e Direttore Nazionale dell’Accademia Pizzaioli. Non solo pizza, ma anche gelato con un sorbetto inedito del gelatiere Ennio Cannella (Voglia Di… San Benedetto del Tronto) realizzato con il Rosso Piceno Superiore Solestà, nuovo nato nella famiglia Velenosi. E ancora: Anisetta Meletti, Caffè Orlandi Passion, formaggi Sabelli e salumi artigianali Fracassa.

Le eccellenze dell’enogastronomia si raccontano in questo evento anche attraverso un’atmosfera unica. Per l’occasione gli spazi della cantina ospiteranno per installazioni di design a cura di Eusebi Arredamenti ed un’esposizioni di moda firmate dal brand Re-Hash.

Per informazioni e prenotazioni: 3332722246. Per il resoconto dell’edizione 2017, clicca qui.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 93 volte, 97 oggi)