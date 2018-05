Nella 42a, ed ultima, giornata del campionato di Serie B, gli uomini di Cosmi si giocano la permanenza in cadetteria. Certo di aver raggiunto quantomeno i play-out, con una vittoria il Picchio si assicurerebbe la salvezza matematica. Contro, un Brescia che potrebbe salvarsi anche in caso di sconfitta

ASCOLI PICENO – Ultima chiamata per l’Ascoli Picchio. Nella serata del 18 maggio al Del Duca, contro il Brescia, nella gara valida per la 42a, ed ultima, giornata del campionato di Serie B ConTe.it 2017/2018, i bianconeri si giocano la permanenza in cadetteria.

Ascoli-Brescia, lo stadio comincia a riempirsi: in tribuna due ex amatissimi ovvero l’ex capitano Di Donato e il bomber, mai dimenticato Soncin

Gli uomini di Cosmi, reduci dal successo in terra abruzzese contro il Pescara per 1-0, si giocano tutto in questa ultima gara; con una vittoria i bianconeri si assicurerebbero un altro anno di Serie B. Di fronte, un Brescia che potrebbe confermare la sua presenza nella serie cadetta anche se arrivasse una sconfitta. Comunque, anche in caso di risultato negativo, l’Ascoli avrà la possibilità di giocarsi la salvezza ai play-out.

Ascoli-Brescia, durante il riscaldamento si fanno già sentire i tifosi bianconeri in Curva Sud

Nell’Ascoli torna a disposizione Emanuele Padella, mentre non sarà presente per squalifica Tommaso Bianchi, autore del gol vittoria in quel di Pescara. Per Daniele Buzzegoli non ci sarà spazio neppure in panchina. Nel Brescia, invece, non saranno sicuramente della gara Torregrossa e Furlan, non convocati dall’allenatore Ivo Pulga.

Ascoli-Brescia, la splendida coreografia della Curva Sud mentre le squadre stanno per entrare in campo

FORMAZIONI

ASCOLI PICCHIO (3-5-2) Agazzi; De Santis, Gigliotti, Cherubin; Mogos, D’urso, Addae, Baldini, Pinto; Clemenza, Monachello. All. Cosmi. A disposizione: Lanni, Venditti, Mengoni, Rosseti, De Feo, Parlati, Castellano, Ganz, Padella, Florio, Kanouté, Mignanelli

BRESCIA (4-3-1-2) Minelli; Coppolaro, Gastaldello, Lancini, Longhi; Martinelli, Tonali, Ndoj; Curcio; Spalek, Caracciolo. All. Pulga. A disposizione: Pelagotti, Somma, Embalo, Okwonkwo, Dall’Oglio, Bisoli, Rivas, Cancellotti

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1. Assistenti: Cangiano; Opromolla. Quarto uomo: Marini

Ammoniti: Coppolaro (B), Ndoj (B), Gastaldello (B), Addae (A)

Note: Prima della gara il saluto dello stadio a Rossano tifoso di Porto Sant’Elpidio scomparso due settimane fa

CRONACA

Finisce un primo tempo molto teso: 0-0 tra Ascoli Picchio e Brescia

45’+2 – Primo cambio nell’Ascoli; non ce la fa Cherubin, dentro Padella

45’+2 – Si accende una mischia vicino alla panchina dell’Ascoli. Alla termine della stessa viene ammonito Addae

1′ di recupero

44′ – Rimane a terra Cherubin per un colpo al ginocchio destro. Il difensore deve abbandonare il campo almeno temporaneamente

40′ – Altra grande occasione per l’Ascoli: conclusione dal limite da parte di Clemenza; il tiro di prima intenzione lambisce il palo alla sinistra di Minelli

35′ – Pressione dell’Ascoli che è si è un po’ allentata negli ultimi minuti; prova allora a venire fuori il Brescia, ma con scarsi risultati

25′ – Sono già tre i gialli per il Brescia. Ancora una volta atterrato Pinto, questa volta da Gastaldello

23′ – Secondo giallo della serata, questa volte per Ndoj. Brutta la sua entrata su Pinto

18′ – Il primo giallo della gara è per il Brescia: ammonito Coppolaro

14′ – Occasione clamorosa per l’Ascoli: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il colpo di testa da pochi metri di Baldini viene miracolosamente respinto da Minelli

12′ – Avvio abbastanza bloccato al Del Duca: Ascoli e Brescia sentono l’importanza della gara e per ora si stanno studiando

7′ – Altra punizione dal limite per i bianconeri, questa volta da posizione più centrale. Anche la battuta di Clemenza, tuttavia, viene deviata dalla barriera

3′ – Punizione dai 20 metri per l’Ascoli: la conclusione di Mogos si infrange sul muro del Brescia

PRIMO TEMPO

