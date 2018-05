Il direttore sportivo bianconero: “Un bilancio? Adesso non si può fare, i ragazzi si erano guadagnati la certezza dei play out, cosa impensabile dopo la sconfitta con la Salernitana, quella di stasera era la gara della maturità”

ASCOLI PICENO – Pareggio amaro per l’Ascoli, 0-0 il risultato finale al “Del Duca” contro il Brescia, che condanna i bianconeri ai play out con l’Entella: doppio spareggio salvezza in programma giovedì 24 maggio e 31 maggio, con andata a Chiavari e ritorno nel capoluogo piceno.

Il ds dell’Ascoli Cristiano Giaretta: “Da domani penseremo a preparare la trasferta a Chiavari, sarà un viaggio lungo. Non so se per la gara di ritorno riusciremo a dare più biglietti per i nostri tifosi, la situazione è evidentemente critica“.

“Un bilancio? Adesso non si può fare, i ragazzi si erano guadagnati la certezza dei play out, cosa impensabile dopo la sconfitta con la Salernitana, quella di stasera era la gara della maturità, soprattutto per i più giovani e credo l’abbiano superata facendo una gara matura. Dobbiamo smaltire la delusione perché ci credevamo davvero tanto, però da domani penseremo all’Entella“.

