MONTEGALLO – “Sin dal primo giorno del sisma il sindaco ha mostrato una grinta e una determinazione straordinaria.Un ringraziamento va alla Regione Emilia Romagna che a Montegallo ha dato un contributo particolare sin dalla prima emergenza, allestendo strutture di assistenza per la popolazione. Questo centro commerciale riassume lo spirito di collaborazione che c’è stato tra chi ha donato le strutture e gli uffici della Regione Marche. L’inaugurazione di oggi è una manifestazione che ringrazia non solo tutti quanti gli operatori che hanno realizzato tutto ciò, ma anche un messaggio per far sapere che a Montegallo si possono trovare attività commerciali con prodotti di alta qualità che fanno conoscere il nostro meraviglioso territorio”.

Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha inaugurato a Montegallo, uno dei comuni marchigiani devastati dal sisma del 2016, l’area commerciale che oltre a due negozi alimentari, 1 ristorante, 1bar e 1 farmacia, ha anche un ambulatorio socio sanitario.

“Uno per tutti e tutti per uno – ha sottolineato il sindaco Sergio Fabiani – questo è il mio slogan che ci fa ripartire alla grande e torna il sorriso nella comunità grazie alla solidarietà ricevuta”.

Il centro commerciale localizzato nell’area dell’ex campo sportivo, è in legno (abete rosso trentino), con pianta a “L” e copertura spiovente, con una superficie totale di circa 250 metri quadrati, è stato realizzato grazie alle donazioni di un gruppo solidale emiliano-trentino e all’impegno professionale di artigiani e tecnici della Val di Non, capitanati dalla Onlus modenese “Tutti insieme a Rovereto e Sant’Antonio”.

La Protezione Civile Regionale della Regione Marche, per dotare la l’area di ulteriori locali destinati a magazzino e bagni funzionali alle attività economiche, ha provveduto a stanziare un apposito fondo per l’acquisto di moduli prefabbricati e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed eventuali spese tecniche. Le strutture temporanee realizzate sono costituite da moduli prefabbricati composti da elementi in acciaio e da pannelli prefabbricati in lamiera zincata preverniciata, delle dimensioni standard di 20 piedi con idonee prestazioni energetiche di trasmittenza termica. Per rendere i moduli più apprezzabili esteticamente ed integrarli nell’ambiente circostante, le pareti esterne sono state rivestite in legno di tipo perlinato colore chiaro a doghe verticali.

Per collegare i ristoranti presenti nella struttura principale ai moduli provvisori, con funzione di magazzino/Wc, sono stati realizzati due camminamenti pedonali coperti, inoltre l’ingresso dei magazzini funzionali ai negozi di alimentari è stato dotato di idonee tettoie per la protezione dagli agenti atmosferici.

