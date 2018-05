ASCOLI PICENO – Dall’11 giugno al 3 agosto per ben 8 settimane, torna il centro estivo per bambini e ragazzi, di età compresa tra 6 e 14 anni, organizzato dalla Cooperativa Sociale Il Melograno presso il circolo Acli “Anni Verdi” all’Aula Verde di Castel Trosino (AP).

Quest’anno il centro estivo si intitola “Benvenuti a Zootropolis”, ispirandosi al cartone animato della Disney che sarà tema centrale delle attività ludico-ricreative.

I bambini e ragazzi si sfideranno a squadre e scopriranno lo spirito di gruppo divertendosi con giochi, sport e altro ancora.

La giornata comincerà con la partenza delle 8.30 e il rientro alle 17.00 grazie al pulmino che avrà sosta presso la stazione di Ascoli Piceno. La quota di partecipazione include oltre all’assicurazione, al trasporto e ai gadget anche la merenda di metà mattina e il pranzo presso l’agriturismo “Le Sorgenti”, adiacente all’Aula Verde.

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria della Cooperativa Il Melograno, in via 3 Ottobre n° 9 di Ascoli Piceno (sede Acli 3° piano) nei seguenti orari:

Mattina: martedì, giovedì, venerdì 10 – 12:30.

Pomeriggio: martedì e giovedì 17 – 18:30.

